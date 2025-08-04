Между Самарой и Уфой запустят скоростной электропоезд
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил на оперативном совещании регионального правительства, что с Куйбышевской железной дорогой достигнуты договоренности об открытии маршрутов скоростного электропоезда Уфа — Самара и Уфа — Магнитогорск. О сроках их запуска пока не сообщается.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
С 1 августа текущего года электропоезда «Ласточка» курсируют по новому межрегиональному маршруту Дема — Уфа — Усть-Катав — Челябинск.
С 13 января текущего года Куйбышевская железная дорога запустила первый Самарский диаметр в регионе по аналогии с московскими. Скорые пригородные поезда «Ласточка» Тольятти — Самара продлены до станции Новокуйбышевская, включая последний вечерний рейс.