Челябинск всегда на связи: Бесплатный и стабильный Wi-Fi от Интерсвязи для всех горожан

В последние месяцы в связи с мерами безопасности россияне отмечают перебои мобильного интернета. В июле во время мониторинга эксперты зафиксировали рекордное количество отключений — более 2100. Для сравнения, в мае было 69 случаев, в июне — 662. Министерство общественной безопасности региона сообщило о возможности таких случаев и на Южном Урале, однако в правительстве подчеркнули, что пользователей Wi-Fi перебои не коснутся.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Жунин, предоставлено пресс-службой компании «Интерсвязь». Фото: Владислав Жунин, предоставлено пресс-службой компании «Интерсвязь».

Компания «Интерсвязь» развернула и постоянно развивает одну из крупнейших в стране сетей общегородского Wi-Fi. Для жителей и туристов по всему Челябинску установлено множество точек доступа к бесплатному безлимитному интернету.

«Идея создать гостевую сеть появилась в конце 2016 года, начался процесс исследований и подбора оборудования. За короткое время мы установили 499 точек приёма. Они располагаются как в ресторанах, кафе, торговых центрах и местах отдыха, так и во дворах жилых домов», — сообщил начальник отдела беспроводных технологий компании «Интерсвязь» Антон Тутаев.

Подключиться к опции очень легко: через мобильное приложение «Интерсвязь. Умный город» необходимо зайти в сервис «Бесплатный Wi-Fi» и в несколько кликов стать пользователем сети от IT-провайдера. В разделе «Карта» можно увидеть все точки доступа к беспроводному интернету.

«Я часто гуляю с коляской во дворе своего дома, а также в парках. Пользуюсь городским Wi-Fi от «Интерсвязи». Скорость высокая, очень удобно!» — рассказала молодая мама Кристина Иванова.

По статистике компании за последние полгода было сделано более 480 тысяч запросов на подключение. Самыми популярными местами для использования связи стали бульвар Славы и парк Гагарина.

ООО фирма «Интерсвязь»