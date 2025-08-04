В Ленинградской области в ДТП с поездом погибла жительница Тутаева

В результате столкновения грузового поезда и пассажирского автобуса с паломниками в Ленинградской области погибла жительница Тутаева. Об этом сообщила глава Тутаевского округа Ольга Низова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ленинградской области Фото: ГУ МЧС по Ленинградской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 4 августа паломники из Ярославской области ехали на автобусе одной из транспортных компаний в Александро-Свирский монастырь. Поездку организовала паломническая служба Романово-Борисоглебского благочиния.

По информации следователей, водитель автобуса проигнорировал запрещающий сигнал и выехал на жд-переезд перегона Олонец — Лодейное Поле перед приближающимся поездом. Столкновения избежать не удалось. В салоне автобуса находились 35 взрослых пассажиров и двое детей. Пострадавших в ДТП увезли в медицинские учреждения, пассажиров с легкими травмами разместили в гостинице.

«К сожалению, есть погибшая из Тутаева — Лапшина Ольга Николаевна. Выражаю семье искренние соболезнования. Коллегам даны поручения, семью в беде не оставим»,— написала госпожа Низова.

Перевозчик отправил резервный автобус для паломников, который должен прибыть в 18:00. Напомним, что из-за произошедшей аварии возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожной перевозки (ч. 2 ст. 263 УК РФ).

Алла Чижова