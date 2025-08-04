В колледжах Ставрополья количество бюджетных мест увеличили до 14 тысяч

В 2025 году число бюджетных мест в колледжах и техникумах Ставропольского края увеличилось на три тысячи до 14 тысяч мест. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

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Как отметил глава региона, при увеличении мест учитывались актуальные запросы предприятий и выбирались специальности, которые действительно необходимы экономике региона.

Среди них оказались специалисты в области информационных технологий, сельского хозяйства, сферы услуг и туризма, строительства, медицинские работники и педагоги.

Прием документов в колледжи и техникумы Ставрополья продолжится до 15 августа.

Наталья Белоштейн