В колледжах Ставрополья количество бюджетных мест увеличили до 14 тысяч
В 2025 году число бюджетных мест в колледжах и техникумах Ставропольского края увеличилось на три тысячи до 14 тысяч мест. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ
Как отметил глава региона, при увеличении мест учитывались актуальные запросы предприятий и выбирались специальности, которые действительно необходимы экономике региона.
Среди них оказались специалисты в области информационных технологий, сельского хозяйства, сферы услуг и туризма, строительства, медицинские работники и педагоги.
Прием документов в колледжи и техникумы Ставрополья продолжится до 15 августа.