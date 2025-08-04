Российские гребцы пропустят юниорское первенство мира в Литве из-за невыдачи виз

Сборная команда России до 19 лет не выступит на юниорском первенстве мира по академической гребле в Литве из-за невыдачи виз. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

«Ситуация в отношении некоторых стран остается сложной, и в силу невозможности получить визы сборная команда России до 19 лет не выступит на первенстве мира», — сообщил господин Свирин. Турнир пройдет в Тракае с 6 по 10 августа.

Ранее российские спортсмены пропустили молодежный чемпионат мира, который проходил в Польше. Гребцы отказались подписывать предложенные организаторами соревнований декларации, некоторые пункты которых касались политики РФ по Украине.

Взрослый чемпионат мира состоится с 21 по 28 сентября в Шанхае. Российские гребцы примут в нем участие.

Таисия Орлова