Защита «мастерса»

На проходящем в Торонто National Bank Open Presented by Rogers, турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом $9,2 млн, успешно выступает первая ракетка России Андрей Рублев. Пройдя в четвертом круге испанца Алехандро Давидовича Фокину, который в третьей партии отказался от продолжения борьбы из-за усталости, он впервые с прошлого сезона достиг четвертьфинальной стадии на «мастерсах». Тем временем в Монреале на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с призовым фондом $5,2 млн первое поражение после триумфа на Wimbledon потерпела полька Ига Швёнтек, уступившая в двух партиях датчанке Кларе Таусон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одержав в Торонто вторую подряд победу после поражения в стартовом сете, Андрей Рублев впервые в этом году достиг четвертьфинальной стадии на турнирах категории Masters

Фото: Frank Gunn / The Canadian Press / AP Одержав в Торонто вторую подряд победу после поражения в стартовом сете, Андрей Рублев впервые в этом году достиг четвертьфинальной стадии на турнирах категории Masters

Фото: Frank Gunn / The Canadian Press / AP

Проиграв в четвертом круге Wimbledon испанцу Карлоcу Алькараcу, Андрей Рублев решил провести серию состязаний на американском харде в максимально плотном графике. Он оказалcя единcтвенным теннисистом из топ-20 рейтинга АТР, который с середины июля играет на четырех турнирах подряд. Правда, на первых двух из них Рублев успеха не добился. В мексиканском Лос-Кабосе, будучи «посеянным» под первым номером, он в полуфинале уступил американскому середняку Александру Ковачевичу, а в Вашингтоне на самом старте потерпел поражение от другого представителя США — Лернера Тьена.

Тем временем 18 августа у Рублева одновременно сгорят сразу 850 рейтинговых очков из тех 3110, которые он имеет на данный момент: 650 — за прошлогодний финал канадского «мастерса», проводившегося в Монреале, и 200 — за четвертьфинал другого «тысячника», в Цинциннати. Поэтому если он не сумеет подтвердить хотя бы часть из них, то вскоре опустится в середину первой двадцатки — туда, где вследствие своих последних неудач находится Даниил Медведев, который в ближайший понедельник впервые с 2018 года станет лишь третьей ракеткой России.

В отличие от Монреаля, где «тысячник» АТР проводится по четным годам, в Торонто Рублев ранее не добивался ничего особенного.

Его лучшим результатом там был выход в 1/8 финала в 2021 году, и неудивительно, что перед стартом нынешнего турнира россиянин подчеркивал: монреальские корты, которые по сравнению с площадками в Торонто несколько медленнее, подходят ему лучше. Жеребьевка тоже не обещала Рублеву легкой жизни. Тем не менее после победы над французом Юго Гастоном он сломил сопротивление опасного итальянца Лоренцо Сонего, который взял первый сет, а затем справился с Алехандро Давидовичем Фокиной, выигравшим их апрельский матч в Барселоне.

Испанец, который в этом году уже трижды, в том числе в Вашингтоне, доходил до финалов турниров АТР, проводит свой лучший сезон, претендует на попадание в топ-10, а по очкам, набранным с января, на данный момент стоит выше Рублева. Однако, проиграв первый сет на тай-брейке, россиянин смог сравнять счет по партиям, а в решающем сете, отдав три гейма подряд, соперник при счете 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 3:0 в пользу Рублева снялся из-за усталости.

Впервые достигнув четвертьфинала на «мастерсах» в этом году и уже заработав в Торонто 200 очков, россиянин теперь встретится с четвертой ракеткой мира Тейлором Фрицем, который выиграл у него пять предыдущих встреч из девяти.

В последний раз соперника из топ-4 мирового рейтинга Рублев побеждал год назад в монреальском четвертьфинале, когда он одолел первую ракетку мира итальянца Янника Синнера.

В женской половине канадского «тысячника», которая проходит в Монреале, никому из российских теннисисток не удалось дойти даже до четвертого круга. А там неожиданные поражения потерпели главные фавориты — сначала действующая чемпионка Roland Garros американка Коко Гауфф, которая проиграла молодой канадке Виктории Мбоко, а затем и триумфатор Wimbledon полька Ига Швёнтек, не справившаяся с датчанкой Кларой Таусон.

В итоге в восьмерке сильнейших оказалась лишь одна представительница топ-10 рейтинга WTA — победительница Australian Open американка Мэдисон Киз. А белоруска Арина Соболенко, которая исходя из соображений оптимальной подготовки к US Open решила не ехать в Канаду, продолжает уверенно лидировать в мировой классификации, даже несмотря на отсутствие побед на турнирах Большого шлема в этом году.

Евгений Федяков