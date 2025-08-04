В 550 млн рублей обойдется реконструкция Петропавловской колокольни в Сарапуле

В 550 млн руб. оценивается стоимость реконструкции Петропавловской колокольни, сообщает пресс-служба Сарапульской епархии. В настоящее время завершено бетонирование трех сторон основания, начаты работы на восточной стороне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Сарапульской епархии Фото: Пресс-служба Сарапульской епархии

Воссозданный комплекс будет включать колокольню высотой 72 м, скульптуры ангелов и колокол весом 10 т. Колокольня восстанавливается по сохранившимся документам и фотографиям.

Напомним, два склепа 19 века обнаружили при реставрации фундамента Петропавловской колокольни в Сарапуле.