Два склепа 19 века обнаружили под Петропавловской колокольней в Сарапуле

Два склепа 19 века обнаружили при реставрации фундамента Петропавловской колокольни в Сарапуле, пишет «Сусанин». Об этом изданию сообщила заведующая НИЦ «Камско-Вятская археологическая экспедиция», доцент кафедры истории Удмуртии, археологии и этнологии УдГУ Светлана Перевозчикова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Светлана Перевозчикова Фото: Светлана Перевозчикова Фото: Светлана Перевозчикова Следующая фотография 1 / 3 Фото: Светлана Перевозчикова Фото: Светлана Перевозчикова Фото: Светлана Перевозчикова

«Мы совместно со строителями освобождали от поздних напластований этот фундамент. Он очень интересный — на бутовом камне, глубоко. Но самым интересным и с одной точки зрения неожиданным оказалось обнаружение двух склепов у юго-западного угла фундамента. По архивным данным ведущий научный сотрудник Сарапульского музея-заповедника Николай Решетников обнаружил, что там были захоронены супруги Вечтомовы»,— сообщила госпожа Перевозчикова.

В принадлежности останков купцам Вечтомовым исследователи уверены на 90%. Судмедэкспертиза подтвердила, что в большом склепе был похоронен мужчина 50-60 лет, в примыкающем к нему малом — женщина. Мужской склеп сохранился лучше, на кирпичах его свода реставраторы обнаружили клейма датированные 1821 годом.

«Сохранилась часть ткани — обивки гроба, сохранился нательный крестик в традиционной для XIX века прямоугольной форме»,— уточнила археолог.