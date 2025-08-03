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обновлено 12:59

Два склепа 19 века обнаружили под Петропавловской колокольней в Сарапуле

Два склепа 19 века обнаружили при реставрации фундамента Петропавловской колокольни в Сарапуле, пишет «Сусанин». Об этом изданию сообщила заведующая НИЦ «Камско-Вятская археологическая экспедиция», доцент кафедры истории Удмуртии, археологии и этнологии УдГУ Светлана Перевозчикова.

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Фото: Светлана Перевозчикова

Фото: Светлана Перевозчикова

Фото: Светлана Перевозчикова

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Фото: Светлана Перевозчикова

Фото: Светлана Перевозчикова

Фото: Светлана Перевозчикова

«Мы совместно со строителями освобождали от поздних напластований этот фундамент. Он очень интересный — на бутовом камне, глубоко. Но самым интересным и с одной точки зрения неожиданным оказалось обнаружение двух склепов у юго-западного угла фундамента. По архивным данным ведущий научный сотрудник Сарапульского музея-заповедника Николай Решетников обнаружил, что там были захоронены супруги Вечтомовы»,— сообщила госпожа Перевозчикова.

В принадлежности останков купцам Вечтомовым исследователи уверены на 90%. Судмедэкспертиза подтвердила, что в большом склепе был похоронен мужчина 50-60 лет, в примыкающем к нему малом — женщина. Мужской склеп сохранился лучше, на кирпичах его свода реставраторы обнаружили клейма датированные 1821 годом.

«Сохранилась часть ткани — обивки гроба, сохранился нательный крестик в традиционной для XIX века прямоугольной форме»,— уточнила археолог.