ММК автоматизировал контроль качества белой жести

На Магнитогорском металлургическом комбинате (ПАО «ММК») внедрено новое цифровое решение. «Умная» система повысила оперативность и эффективность инспекционного контроля технологии производства и качества электролуженой жести.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Серей Петруша Фото: Серей Петруша

Разработанное специалистами «ММК-Информсервис» ИТ-решение позволяет сотрудникам отдела контроля качества и приемки продукции (ОКП) использовать для контроля промышленные планшеты со специально установленным приложением. С их помощью сканируется штрих-код на маркировочном ярлыке, и на экране сразу отображается нужная контролёру информация. При необходимости контролёр может применять компактное сканирующее устройство, закрепляемое на руке.

Полученные данные о производстве и результатах контроля металла на предыдущих технологических переделах, автоматически загружаются на экран мобильного планшета инженера ОКП, которые отвечает за аттестацию по качеству и формирование разрешительных документов для отправки металлопродукции потребителям. Полученный массив данных можно сохранить в виде отчетов, доступных для других профильных служб предприятия.

Система уже подтверждает свою результативность - на участке электролитического лужения производства металла с покрытием увеличилась скорость проверок и их периодичность. Также сократились потери времени, связанные с перемещением работников ОКП от зоны контроля до стационарных рабочих мест.

«С помощью данной системы мы предоставляем работнику ОКП весь спектр информации необходимый для ещё более эффективной аттестации металлопродукции. В целом, речь идёт об оптимизации рабочих процессов, которая нацелена на снижение потерь предприятия, связанных с получением отсортировки и претензий от потребителей по видимым дефектам жести», - прокомментировал начальник участка ОКП производства металла с покрытием Вадим Комаров.

Жесть электролитического лужения, именуемая также белой жестью, используется для производства тары для пищевых продуктов, в частности консервных банок. ММК является крупнейшим на постсоветском пространстве производителем пищевой жести и до сих пор единственным в России. В 2024 году на ММК выпущено более 158 тыс. тонн белой жести.

ПАО «ММК»