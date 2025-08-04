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Три населенных пункта Ставрополья остались без воды из-за аварии

Жители трех населенных пунктов Георгиевского округа на Ставрополье временно остались без воды из-за аварии на магистральном водопроводе. Об этом сообщил глава округа Андрей Зайцев.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Водоснабжение отключено в станице Подгорной, а также в селах Новозаведенное и Обильное. Причиной стала авария на асбестоцементном подающем водоводе диаметром 500 мм.

«Бригады ПТП Георгиевское филиала ГУП СК Ставрополькрайводоканал — Южный устраняют аварийную ситуацию»,— написал глава округа в своем Telegram-канале.

Подачу воды планируют возобновить ориентировочно после 20:00.

Тат Гаспарян

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