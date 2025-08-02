Стрельбой закончился словесный конфликт двух малознакомых мужчин в поселке Оредеж

Полиция проводит проверку по факту конфликта со стрельбой в Лужском районе Ленобласти. Сообщение о потасовке поступило в дежурную часть 1 августа. По информации заявителей звуки выстрелов были слышны у дома 9 по Щербинской улице в поселке Оредеж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выехавшие на место сотрудники правопорядка выяснили, что после распития спиртных напитков между 34-летним местным жителем и малознакомым ему мужчиной произошел конфликт. Последний предложил продолжить выяснение отношений на улице, где в ходе ссоры достал травматический пистолет и произвел выстрел в сторону оппонента.

Как уточнили в региональном ГУ МВД, пострадавшего с травматическим ранением живота доставили в медучреждение, где после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение. По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» писал о конфликте со стрельбой, который устроили на севере Петербурга два рабочих на заводе по производству железобетонных изделий.

Андрей Цедрик