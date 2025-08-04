В больницы Татарстана обратились 8,9 тысяч человек с укусами клещей

К 31 июля 2025 года с укусами клещей в больницы обратились 8,9 тыс. жителей Татарстана, из них 2,1 тыс. детей. Эти цифры не превышают средний многолетний уровень, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Больше всего укусов зарегистрировали в Казани (3,2 тыс.), Набережных Челнах (863), Нижнекамске (575). Всего за 2025 год Роспотребнадзор исследовал 4,6 тыс. клещей, снятых с людей.

Обработку от клещей провели на самых популярных территориях среди местных жителей — в парках, скверах, оздоровительных объектах. Общая площадь составила 2,9 тыс. га.

Отмечается, что вакцину от клещевого энцефалита поставили 13,9 тыс. татарстанцев, что составляет 92,2% от плана.

Ранее в Татарстане зафиксировали 4,6 тыс. укусов клещей с начала 2025 года. Больше всего пострадавших зафиксировали в Казани — 1,3 тыс. человек.

Маргарита Бондаренко