В Татарстане с начала сезона зафиксировано 4 660 случаев укусов клещей, из которых 1 259 — у детей. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Роспотребнадзора по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году в Татарстане зафиксировали более 4,6 тысяч случаев укусов клещей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В 2025 году в Татарстане зафиксировали более 4,6 тысяч случаев укусов клещей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наибольшее число пострадавших зарегистрировано в Казани (1 316 человек), Набережных Челнах (679 человек) и Нижнекамском районе (405 человек). По данным Роспотребнадзора, этот показатель не превышает средний уровень за последние годы.

Для борьбы с клещами проведены обработки на площади 2 714,2 га, что составляет 97% от запланированных работ. Эффективность проверена на 2 174,2 га, где клещи не обнаружены. Также проведена иммунизация против клещевого энцефалита, охватившая 8,5 тыс. человек, что соответствует 56% от плана.

Влас Северин