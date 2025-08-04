Мирный житель ранен при детонации взрывного устройства в Курской области

Житель села Коровяковка Глушковского района подорвался на взрывном устройстве. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

У мужчины минно-взрывная травма, осколочные ранения головы, груди, живота, рук и ног, грудной клетки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. В состоянии средней степени тяжести его доставили в Курскую областную больницу.

31 июля господин Хинштейн сообщал о двух пострадавших при ударе БПЛА в Курской области. Один из ударов пришелся по предприятию «Знаменское» в селе Дурово Рыльского района. Ранен сотрудник. Второй дрон атаковал мужчину на велосипеде в селе Долгие Буды Беловского района.