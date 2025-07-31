Мужчина ранен при ударе БПЛА по предприятию в Курской области

ООО «Знаменское» в селе Дурово Рыльского района подверглось удару беспилотника. Пострадал сотрудник предприятия. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Мужчину с осколочным ранением левого бедра доставили в Курскую областную больницу. Также повреждены два служебных легковых автомобиля, забор и административное здание предприятия.

Позднее господин Хинштейн рассказал об ударе БПЛА по селу Долгие Буды Беловского района области. Пострадал местный житель. У мужчины осколочное ранение правого бедра. Его доставили в больницу.