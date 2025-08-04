В Минводах перекроют четыре дороги на время велопробега

Во время ежегодного велопробега 9 августа, посвященного Дню физкультурника, в Минеральных водах перекроют четыре дороги. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Максим Гаранжа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ростова-на-Дону Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Маршрут движения велопробега пройдет по маршруту Мемориал «Вечная Слава» — ул. Советская — ТРЦ «Вершина» — пр. 22 Партсъезда — пр. Карла Маркса — центральная площадь перед горпарком.

С 10:00 до 11:00 ограничено движение для автотранспорта по улицам Терешковой (от ул. 50 лет Октября до ул. Советской), ул. Советской (от ул. Терешковой до пр. 22 Партсъезда), четной стороне проспекту 22 Партсъезда (участок от ул. Советской до ул. Интернациональной) и четной стороне проспекта Карла Маркса (участок от пр. 22 Партсъезда до ул. Бибика).

Наталья Белоштейн