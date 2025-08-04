В Театре Моссовета прощаются с режиссером Юрием Ереминым

На основной сцене Театра Моссовета проходит церемония прощания с режиссером Юрием Ереминым. В траурном мероприятии участвуют родственники, коллеги и поклонники артиста. Режиссера похоронят на Миусском кладбище в Москве. Юрий Еремин умер 1 августа на 82-м году жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Церемонию прощания ведет заслуженный артист Валерий Яременко, передает корреспондент «РИА Новости». Траурные венки отправили коллективы РАМТ, МХТ, Театра имени Пушкина и ГИТИС. Соболезнования среди прочих выразили глава Союза театральных деятелей Владимир Машков, ректор ГИТИСа Григорий Заславский и другие.

В холле театра организована фотовыставка со снимками репетиций господина Еремина. На фото попала подготовка его спектаклей «Морское путешествие 1933 года», «Муж, жена и любовник», «Герой нашего времени», «Игроки», «Царство отца и сына», «Серебряный век».