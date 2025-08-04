Kpler: Индию ожидают многомиллиардные убытки при отказе от российской нефти

Индия может понести значительные убытки, если откажется от российской нефти из-за давления США, сообщает The Economic Times со ссылкой на доклад Kpler. По оценкам аналитиков, индийские расходы на импорт нефти могут вырасти на $9-11 млрд в год, если цена на российскую нефть увеличится на $5 за баррель при объеме 1,8 млн баррелей в сутки.

Сейчас доля российской нефти в импорте Индии составляет 32-40%. Это позволяет стране снижать затраты на энергоносители и контролировать цены на топливо. Однако Индия сталкивается с необходимостью балансировать между США и Европейским союзом, которые стремятся ограничить импорт российского топлива, отмечает Kpler.

«В совокупности эти меры резко ограничивают гибкость закупок сырой нефти в Индии, повышают риск несоблюдения требований и создают значительную неопределенность в отношении затрат», — считает ведущий аналитик Kpler Сумит Ритолии.