Уголовное дело возбудили из-за незаконного вылова рыбы в Павловском округе

Группу лиц, незаконно вылавливающих рыбу в реке Оке, выявили в районе деревни Низково Павловского округа Нижегородской области. Передвигаясь на моторной лодке, они ловили рыбу с использованием сетей, что является нарушением, сообщили в Волжской природоохранной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В результате водным биологическим ресурсам причинен ущерб, размер которого пока не уточняется. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов).

Как писал «Ъ-Приволжье», недавно двух браконьеров в Бутурлинском округе приговорили к условным срокам за незаконный вылов 26 рыб.

Галина Шамберина