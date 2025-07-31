Два браконьера в Нижегородской области получили условные сроки за вылов рыбы

Суд в рабочем поселке Бутурлино Нижегородской области признал двух граждан виновными в незаконном вылове рыбы (ч. 3 ст. 256 УК РФ) в реке Пьяне. Они получили два года два месяца и два года три месяца лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Установлено, что в апреле 2025 года подсудимые ловили рыбу с деревяной лодки при помощи остроги с фонарем. Всего они добыли 26 особей, чем причинили ущерб Росрыболовству на 30 тыс. руб.

В судебном заседании браконьеры признали вину, дело было рассмотрено в особом порядке.

Галина Шамберина