Участник фестиваля Ironstar из Рязани умер во время заплыва в Нижнем Новгороде

Спортсмен Андрей Пуляев умер во время фестиваля Ironstar в Нижнем Новгороде 3 августа. Ему стало плохо недалеко от финиша водного этапа соревнований. Участника передали бригаде скорой помощи, но спасти его не удалось, сообщили организаторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По их данным, Андрей Пуляев приехал на Ironstar из Рязани, он обладал необходимым для состязаний опытом и уже участвовал в триатлоне на дистанциях 226 и 113 км. Для допуска к стартам спортсмен прошел медицинское обследование.

«Мы выражаем глубокие соболезнования родным, близким погибшего и поддерживаем с ними связь»,— написали организаторы.

Как писал «Ъ-Приволжье», 26 июля умер участник соревнований X-WATERS Volga Дмитрий Ионов. Он почувствовал себя плохо на последнем этапе заплыва и обратился к спасателям, но спасти его не удалось.

Елена Ковалева