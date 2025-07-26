Пловец умер после заплыва на X-WATERS Volga в Нижнем Новгороде

Один из пловцов, принимавших участие в соревнованиях X-WATERS Volga в Нижнем Новгороде 26 июля, умер после заплыва. Об этом сообщили организаторы соревнования.

По их данным, житель Москвы регулярно принимал участие в подобных соревнованиях с 2023 года. В этот раз он выбрал для себя дистанцию 3 км. На завершающем этапе заплыва спортсмен обратился за помощью к спасателям, подняв руку. Его немедленно эвакуировали на лодку. В момент выхода из воды пловец потерял сознание.

Его немедленно доставили на берег и передали дежурной бригаде скорой помощи, которая начала реанимационные действия. Затем пловца доставила в областную клиническую больницу, но спасти его не удалось.

Андрей Репин