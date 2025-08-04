Россияне взяли курс на винодельни Кубани

По официальным данным краевых властей, туристический поток на кубанские винодельни показал двукратный рост за последние два года, достигнув отметки в один миллион посетителей.

Фото: пресс-служба компании Мегафон

Регион сохраняет амбициозные планы и нацелен удержать этот показатель и в этом году. К дню рождения игристых вин, специалисты МегаФона провели анализ обезличенных данных абонентов и выявили наиболее популярные винодельческие хозяйства региона.

Благоприятные природные условия и развитая инфраструктура Краснодарского края создают идеальную базу для энотуризма. Регион привлекает не только любителей пляжного отдыха, но и ценителей вина, желающих погрузиться в атмосферу винодельческого искусства.

Самой посещаемой «игристой» винодельней к началу августа стала «Шато де Талю» в окрестностях Геленджика. Название в переводе с французского — «замок на склоне» — точно описывает расположение комплекса. Тут часто любят бывать москвичи, петербуржцы, волгоградцы, самарцы и тюменцы. Так, с начала этого года пользователи МегаФона израсходовали в локации 35 тысяч Гбайт трафика — этого объёма хватило бы на непрерывную онлайн-демонстрацию всей винной коллекции более четырёхсот раз.

На второй строчке рейтинга расположился производитель в том числе игристого вина — завод «Абрау-Дюрсо» в одноименном поселке близ Новороссийска. Предприятие ведёт свою историю со времён Российской империи и производит игристые вина как классическим методом, так и современным способом – Шарма. Заезжать сюда любят больше всего москвичи, петербуржцы, волгоградцы, самарцы и ростовчане. Наслаждаясь видами, за 7 месяцев года абоненты потратили 22 тысячи Гбайт данных сопоставимые с 440 тысячами мастер-классов по дегустации с сомелье.

Закрывает тройку лидеров «Фанагория», расположившаяся на Таманском полуострове. Название винодельни уходит корнями к древнегреческому городу, основанному более 2,5 тысяч лет назад. Любоваться виноградниками сюда приезжают москвичи, петербуржцы, ростовчане, екатеринбуржцы, липчане. За уютными встречами в 2025 году туристы сгенерировали 21 тысячу Гбайт трафика, достаточных для записи 2,1 миллиона увлекательных историй создания знаменитых вин.

Согласно big data МегаФона, растёт интерес и к сайтам виноделен. К началу августа лидером по посещаемости стал «Абрау-Дюрсо» — на него приходятся внушительные 45% от общего онлайн-трафика на тематические ресурсы региона. На втором месте расположилась винодельня «Мысхако» в пригороде Новороссийска с долей в 25%. Замыкает тройку лидеров «Гай-Кодзор» близ Анапы, набравший 16% онлайн-посещений.

«Винные туры набирают популярность: туристы знакомятся с производством благородных напитков и активно делятся впечатлениями онлайн. Реагируя на спрос, мы развиваем телеком-инфраструктуру в регионе. Для комфортного отдыха путешественников мы модернизировали связь в Крымском районе. Новые базовые станции заработали в районе виноделен “Долине Лефкадия” и “Саук-Дере”. Средняя скорость передачи данных у обладателей зелёных симкарт теперь в этих местах достигает 50 Мбит/с», — отметил директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

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