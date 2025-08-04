Владелец двух заброшек в челябинском бору не смог оспорить запрет на их продажу

Арбитражный суд Челябинской области отклонил жалобу ООО «Теремок» на обеспечительные меры, запрещающие продавать на торгах два заброшенные здания в городском бору. Информация размещена в картотеке дел. Ограничения были приняты по иску администрации Челябинска, требующей снести строения.

Объекты, ставшие предметом спора, расположены на улице Лесопарковой. Площадь заброшенных зданий составляет 878,3 и 403,9 кв. м., а земельного участка — 3,2 тыс. кв. м. Имущество было арестовано из-за долгов собственника — ООО «Теремок». По этой причине здания выставляли на торги с начальной стоимостью более 16,4 млн руб. Согласно сайту «ГИС. Торги», аукцион, проведенный в июне, не состоялся из-за отсутствия участников.

В конце мая администрация Челябинска подала в суд иск к ООО «Теремок» с требованием снести или реконструировать заброшенные здания. Вскоре после этого мэрия направила ходатайство о принятии обеспечительных мер. Арбитражный суд запретил управлению Росимущества в Челябинской и Курганской областях продавать здания на торгах.

Представители ООО «Теремок», пытаясь оспорить запрет, утверждали, что продажа зданий — это единственный способ выплатить администрации Челябинска долг в размере 1,5 млн руб. По данным ответчика, иных активов у него нет, как и средств для реконструкции зданий.

Арбитражный суд посчитал доводы «Теремка» неубедительными и подчеркнул, что обеспечительные меры необходимы для «опережения возможных действий должника, которые могут затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта» по делу.