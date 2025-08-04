Над Черным морем утром 4 августа сбили два беспилотника

Утром 4 августа российские системы противовоздушной обороны перехватили и сбили два беспилотника над акваторией Черного моря, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Атака продолжалась в период с 8:40 до 9:45, еще три беспилотника сбили были уничтожены над территорией Республики Крым.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в ночь на 4 августа российские ПВО нейтрализовали 61 украинский дрон над девятью регионами страны, включая Крым и Черноморское побережье.