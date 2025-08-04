На Ставрополье два госпредприятия незаконно расширили сферу деятельности

ГУП СК «Ставропольфармация» и ГУП СК «Крайтеплоэнерго» и МУП ЖКХ Красногвардейского округа Ставропольского края незаконно расширили свою сферу деятельности. Нарушения выявили специалисты Ставропольского УФАС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

«Добавленные коды ОКВЭД не соответствовали требованиям законодательства о конкуренции»,— говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что 8 января 2020 года изменением видов деятельности ГУП и МУП могут заниматься лишь органы государственной и муниципальной власти.

В связи с этим ФАС выдал администрации Красногвардейского округа и краевым министерствам предупреждения с требованием исключить неправомерные коды ОКВЭД в двухмесячный срок.

Наталья Белоштейн