В Одинцово начали установку памятника Дарье Дугиной

В Одинцовском городском округе начали установку памятника публицисту Дарье Дугиной, передает корреспондент «РИА Новости». На месте уже установили постамент, скульптура также доставлена к мемориалу. Церемония открытия пройдет 20 августа — в день гибели госпожи Дугиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальная страница Дарьи Дугиной в Telegram Фото: Официальная страница Дарьи Дугиной в Telegram

О планах установить в Одинцово памятник Дарье Дугиной глава горокруга Андрей Иванов сообщил в декабре 2024 года. Автором монумента стал скульптор Дмитрий Александров. Он выполнил памятник в бронзе. Высота монумента составляет 3,5 м.

Дарья Дугина — политолог, публицист, дочь российского философа Александра Дугина. Девушка погибла 20 августа 2022 года: в ее машине сработало взрывное устройство, когда она возвращалась из Подмосковья с фестиваля «Традиция». Следственный комитет РФ возбудил дело об убийстве, совершенном общеопасным способом (п. «е», ч. 2, ст. 105 УК РФ). ФСБ утверждает, что за организацией теракта стоят украинские спецслужбы. Власти Украины отрицают свою причастность.

Господин Иванов также сообщал, что проект включает не только создание памятника, но и благоустройство территории вокруг него. Рядом с монументом установят скамейки и подсветку.

Полина Мотызлевская