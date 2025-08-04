На Ставрополье без электричества остались 29 населенных пунктов

Из-за плановых работ 4 августа на Ставрополье 29 населенных пунктов остались без электричества. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Ставропольэнергосбыт».

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Электричества до конца рабочего не будет в Благодарном, Ессентуках, Изобильном, Ипатово, Изобильном, Минводах, Невинномысске, Новопавловске, Пятигорске, Светлограде, Ставрополе, поселках, селах и хуторах Александровское, Арзгир, Винсады Предгорного округа, Гражданское Минераловодского округа.

Подача электричества также остановлена в населенных пунктах Грачевка, Дивное Апанасенковского округа, Зайцев, Каново, Эдиссия Курского округа, Затеречный Нефтекумского округа, Курсавка Андроповского округа, Левокумском, Никольском Степновского округа, Новокумское Левокумского округа, Новоромановское, Петропавловское, Серафимовское Арзгирского округа, Сухой Лог Труновского округа и Чур Туркменского округа.

Наталья Белоштейн