«В таких вопросах словами бросаться не стоит»

Две американские атомные подлодки теперь «ближе к России». Об этом Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Newsmax. 1 августа президент США заявил, что отдал приказ направить силы атомного флота в «соответствующие регионы» после высказываний зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич — о последствиях публичной перебранки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Может ли обмен резкими постами в соцсетях привести к ядерной зиме? После пятничного поста президента Трампа этот вопрос уже звучит не столь риторически.

Вот что написал президент США Дональд Трамп: В связи с крайне провокационными заявлениями бывшего президента России Дмитрия Медведева, а ныне заместителя председателя Совета безопасности РФ, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих районах на случай, если эти глупые и провокационные слова окажутся чем-то значимым. Слова имеют большое значение и часто приводят к непредвиденным последствиям. Надеюсь, что в этот раз этого не произойдет.

Разумеется, куда именно будут направлены эти лодки, и был ли такой приказ в действительности, мы не узнаем. Речь идет об одном из наиболее чувствительных элементов ядерной триады, поэтому перемещения субмарин всегда строго засекречены. Но дело, конечно, не в подлодках. Трудно отделаться от впечатления, что в Белом доме понимают: переговоры о перемирии в российско-украинском конфликте зашли в тупик, а новые санкции вряд ли сразу окажут на Россию такое давление, чтобы Кремль поспешил пойти на компромисс.

В подобных ситуациях Трамп почти всегда прибегает к словесным интервенциям. Вспомните его угрозу «врат ада» для «Хамаса» или требование «безусловной капитуляции» от иранских аятолл. Но нынешняя ситуация заметно отличается: на Ближнем Востоке у Вашингтона есть рычаг — Израиль, который сам заинтересован в реализации этих угроз. А вот в Восточной Европе все иначе. Украина, возможно, и хотела бы играть такую роль, но отношения между Трампом и Владимиром Зеленским даже после видимого примирения остаются напряженными и недоверчивыми.

Даже после смены риторики в отношении Кремля в Вашингтоне, похоже, были бы куда больше рады договориться с Москвой, чем просто защищать Киев. Вероятно, поэтому Трамп и выбрал своей целью не первое лицо России, а ее главного «кремлевского блогера».

Президент США пытается поднять ставки максимально высоко, а потом предложить решить все за столом переговоров. В Белом доме, конечно, понимают реальный расклад сил в российской верхушке, но Медведев сам рвался на авансцену словесного противостояния и дождался своего звездного часа. Теперь остается следить, продолжится ли словесная баталия? И если да, осмелится ли бывший президент России придумать обидное прозвище для американского лидера? Ведь отныне это не просто привычная брань экс-главы государства, а некий сигнал.

Пока, в отличие от 46-го президента США Джо Байдена или европейских лидеров, Медведев почти всегда называет Трампа по фамилии и даже время от времени признает его успехи, сетуя лишь на то, что Truth Social недоступна в России. Кстати, любопытно, что словесный поединок разворачивается вне привычных платформ: Медведев угрожает в Telegram, а Трамп отвечает в своей сети Truth Social.

Ну а ядерной войны из-за обсуждаемой перепалки, будем надеяться, не случится. Все-таки одно дело — грозить «Мертвой рукой» в Telegram, и совсем другое — вершить судьбы мира. В таких вопросах словами бросаться не стоит. Даже Трамп это понимает.

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Михаил Гуревич