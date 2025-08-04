Во время пожара в гаражном комплексе на Эльмаше пострадали более 150 машин
В Екатеринбурге в результате пожара в гаражном комплексе на Эльмаше пострадало более 150 автомобилей — 24 сгорели, 132 повреждены, сообщили в МЧС Свердловской области.
Фото: Александр Черных, Коммерсантъ
Площадь пожара в гаражном комплексе на ул. Фронтовых Бригад составила 700 кв. м. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электрической проводки автомобиля.
Напомним, пожар на пятом этаже комплекса локализовали утром 3 июля. На месте работали 55 человек и 18 единиц техники, пострадавших не было обнаружено.