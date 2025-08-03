В Екатеринбурге локализовали пожар в гаражном комплексе, где сгорели 30 машин

Сотрудники МЧС локализовали крупный пожар площадью 700 кв. м. на пятом этаже гаражного комплекса на ул. Фронтовых бригад, 14 в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе ведомства. Пострадавших в результате пожара не обнаружили, огонь сжег 30 автомобилей.

«Спасатели продолжают работу по ликвидации пожара. На месте работают 55 человек и 18 единиц техники»,— подчеркнули в МЧС.

По данным ведомства, за прошедшие сутки в Свердловской ликвидировали 20 пожаров, девять из которых произошли в частном секторе. В МЧС пояснили, что в 25% случаев причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, в 15% — короткое замыкание электропроводки, в 10% — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. «Причины остальных пожаров устанавливают пожарные дознаватели»,— добавили в ведомстве.

Василий Алексеев