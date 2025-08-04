В Сибири ожидаются резкое похолодание и дожди

В ближайшие сутки в большинстве регионов Сибирского федерального округа прогнозируется похолодание. Оно будет сопровождаться дождями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Так, на территории Новосибирской, Кемеровской и Томской областей ночами с 5 по 8 августа температура воздуха опустится до +8 градусов. Днем она повысится до +14-16, сообщает Западно-Сибирское УГМС.

В Омской области в ночь на 5 августа температура может опуститься до +5 градусов. В Красноярском крае дневная температура не превысит +13. При этом, в ближайшие сутки там местами ожидаются ливни, грозы и град. Ветер будет усиливаться до 22 м/с.

В Алтайском крае и Республике Алтай ночью 5 и 6 августа температура воздуха опустится до +3 градусов. В этих регионах также прогнозируются дожди и грозы.

Александра Стрелкова