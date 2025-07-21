Удмуртия увеличила экспорт молочной продукции в 1,3 раза за год

4,86 тыс. т молочной продукции вывезли из Удмуртии в Китай, Египет, Узбекистан, Вьетнам, Азербайджан и Бангладеш с начала года, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по республике. Это в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. 17 июля специалисты управления проконтролировали отправление 50 т сухой молочной сыворотки в Китай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, 1,1 тыс. т субстрата шампиньонной грибницы экспортировали из Удмуртии в Белоруссию, Казахстан и Киргизию с начала года. Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.