В Ростовской области отремонтируют 108 дорог к соцобъектам в 2025 году

В Ростовской области в 2025 году отремонтируют 163 дороги местного значения, из которых 108 ведут к социальным объектам. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Отремонтированная дорога. Фото пресс-службы правительства Ростовской области Фото: Отремонтированная дорога. Фото пресс-службы правительства Ростовской области

«Работы завершены уже на 55 участках дорог в Азовском, Аксайском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Октябрьском, Усть-Донецком районах, а также в Звереве, Гукове, Новочеркасске и Ростове-на-Дону»,— говорится в сообщении.

Сейчас в Ростове-на-Дону строители ведут работы на дороге на проспекте Сельмаш от пл. Октябрьской до ул. Веры Пановой. На этом участке расположены ДК «Ростсельмаш» и вторая областная больница. Параллельно с этим дорожная техника работает на ул. Сладкова и Быковского, которые ведут к 95-й гимназии, отметили в муниципалитете.

Наталья Белоштейн