За ночь над Черноземьем сбили 20 БПЛА

С 23:00 3 августа до 05:20 4 августа над Россией уничтожили 61 беспилотник, в том числе 20 над Черноземьем. 12 БПЛА сбили над Воронежской областью и восемь — над Белгородской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Воронежский губернатор Александр Гусев подтвердил информацию ведомства. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе продлился с 22:20 до 05:48. В 0:59 в облцентре была объявлена угроза непосредственного удара беспилотников, включались сирены. Она действовала до 4:31.

Власти Белгородской области отдельно не прокомментировали данные Минобороны.

Прошлой ночью в результате атак БПЛА в Воронежской области пострадали четыре мирных жителя, один из них находился в крайне тяжелом состоянии.

Кабира Гасанова