«На деревню дедушке» стал самым кассовым фильмом в Удмуртии в июне

Российская комедийная кинолента «На деревню дедушке» стала самой кассовой в Удмуртии по итогам июня: на нее пришлось 23% всех сборов за месяц, или почти 4,4 млн руб. Кинокартину посмотрели порядка 15,6 тыс. жителей, или 15,5% от всей посещаемости удмуртских кинозалов. Это следует из статистики Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кадр трейлера фильма «На деревню дедушке» Фото: Кадр трейлера фильма «На деревню дедушке»

На втором месте расположился американский остросюжетный боевик «Балерина»: его сборы составили 2,4 млн руб. Фильм собрал в кинозалах почти 6 тыс. зрителей. Замыкает тройку российский мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 2», который собрал в прокате 1,8 млн руб. и 6,9 тыс. зрителей.

В общей сложности кинотеатры собрали в регионе за июнь 19,2 млн руб. Это на 4,9 млн руб. меньше, чем за май. При этом количество кинозрителей за месяц сократилось почти на 26,9% — до 64,5 тыс. человек.

Напомним, самым кассовым фильмом в Удмуртии в мае стал «В списках не значился». Тогда картина собрала в республиканских кинозалах 6,4 млн руб. Военную киноленту посмотрели за месяц 18,5 тыс. зрителей.