FT: правительство Швейцарии шокировано 39-процентными тарифами США

Правительство Швейцарии пребывает в шоке после повышения торговых тарифов на импорт товаров в США. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Теперь швейцарская продукция облагается в Соединенных Штатах 39-процентными пошлинами.

«Непонятно, чего США хотят от нас», — сказал FT один швейцарский депутат. Он добавил, что Берн находится в «состоянии шока». Издание пишет, что поначалу правительство Швейцарии пребывало в оптимистичном настроении, ожидая, что конфедерация станет одной из первых стран в очереди на заключение торговой сделки с Соединенными Штатами.

Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер завила в соцсети X, что общалась с президентом США Дональдом Трампом 31 июля. По ее словам, достичь соглашения по меморандуму о взаимопонимании между странами пока не удалось. Швейцарское правительство сообщило, что продолжает искать решение сложившейся проблемы.

После новости о повышении тарифов курс швейцарского франка к доллару упал на 0,5% — до 0,816 швейцарского франка. Согласно Financial Times, это сделало его самой слабой валютой G10.

В прошлом году Швейцария экспортировала в США товаров на $60,9 млрд. Крупнейшая статья дохода — золото ($11, млрд). В Соединенные Штаты отправляется 60% продукции швейцарских фармкомпаний.

2 апреля Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий. Тарифы выше швейцарских получили только Мьянма (40%), Лаос (40%) и Сирия (41%).