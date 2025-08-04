Мэрия Уфы закупит 2,5 тысячи значков для детей участников СВО за 1,1 млн рублей

Подведомственное администрации Уфы автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Научно-информационно-методический центр» запрашивает котировки на поставку значков «Мой папа герой» и «Моя мама герой». Начальная максимальная цена закупки — 1,1 млн руб. Контракт профинансируют из городского бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

Поставить необходимо 2426 значков «Мой папа герой» и 50 — «Моя мама герой». Начальная цена одного значка — около 458 руб.

Победитель закупки должен за один календарный день разработать и согласовать с заказчиком эскиз изделия. Изготовить значки из металлического сплава с эмалевым покрытием необходимо в течение семи дней.

Значки «Мой папа герой» и «Моя мама герой» детям участников СВО с апреля этого года вручает сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев. Как сообщала пресс-служба администрации, ранее их получили 50 детей. Отмечалось, что в ближайшее время выдадут еще 899 значков.

Как писал «Ъ-Уфа», «Научно-информационно-методический центр» ранее закупил 8 тыс. таких значков за 2,6 млн руб. (при начальной цене 2,8 млн руб., 353 руб. за один значок). Запрос котировок провели в марте. В начале апреля заказчик заключил контракт с неким «Самрау-медиа» (адрес и ИНН компании в материалах закупки не указаны).

В последний день июля была объявлена новая закупка. Как следует из запроса котировок, администрация приобретает 3 тыс. значков за 1,1 млн руб. (начальная цена одного значка — 378 руб.).

Наталья Балыкова