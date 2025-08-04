Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мэрия Уфы закупит 2,5 тысячи значков для детей участников СВО за 1,1 млн рублей

Подведомственное администрации Уфы автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Научно-информационно-методический центр» запрашивает котировки на поставку значков «Мой папа герой» и «Моя мама герой». Начальная максимальная цена закупки — 1,1 млн руб. Контракт профинансируют из городского бюджета.

Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

Поставить необходимо 2426 значков «Мой папа герой» и 50 — «Моя мама герой». Начальная цена одного значка — около 458 руб.

Победитель закупки должен за один календарный день разработать и согласовать с заказчиком эскиз изделия. Изготовить значки из металлического сплава с эмалевым покрытием необходимо в течение семи дней.

Значки «Мой папа герой» и «Моя мама герой» детям участников СВО с апреля этого года вручает сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев. Как сообщала пресс-служба администрации, ранее их получили 50 детей. Отмечалось, что в ближайшее время выдадут еще 899 значков.

Как писал «Ъ-Уфа», «Научно-информационно-методический центр» ранее закупил 8 тыс. таких значков за 2,6 млн руб. (при начальной цене 2,8 млн руб., 353 руб. за один значок). Запрос котировок провели в марте. В начале апреля заказчик заключил контракт с неким «Самрау-медиа» (адрес и ИНН компании в материалах закупки не указаны).

В последний день июля была объявлена новая закупка. Как следует из запроса котировок, администрация приобретает 3 тыс. значков за 1,1 млн руб. (начальная цена одного значка — 378 руб.).

Наталья Балыкова