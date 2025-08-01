Администрация Уфы заказывает значки для детей участников СВО за 1,1 млн рублей

Подведомственное администрации Уфы автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Научно-информационно-методический центр» ищет поставщика значков «Мой папа герой» и «Моя мама герой», которые с апреля этого года вручают детям участников СВО. Начальная максимальная цена закупки — 1,1 млн руб. Контракт профинансируют из городского бюджета.

Как следует из описания закупки, поставить необходимо 3 тыс. значков «Мой папа герой» и 50 значков «Моя мама герой» в футлярах и с сертификатами. Исполнитель должен за один календарный день разработать и согласовать с заказчиком эскиз изделия. Изготовить значки из металлического сплава с эмалевым покрытием необходимо в течение семи дней.

Впервые сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев вручал такие значки 22 апреля. Как сообщала пресс-служба администрации, их получили 20 детей участников СВО. 5 мая значки торжественно передали еще 30 школьникам. Сообщалось, что в ближайшее время их получат 899 детей.

“Научно-информационно-методический центр” ранее закупил 8 тыс. таких значков за 2,6 млн руб. (при начальной цене 2,8 млн руб.). Запрос котировок провели в марте. В начале апреля заказчик заключил контракт с неким «Самрау-медиа» (адрес и ИНН компании в материалах закупки не указаны).

Наталья Балыкова