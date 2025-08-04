В Нижнем Тагиле назначили условные сроки подросткам по делу о вымогательстве

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по делу о вымогательстве по п. «в», ч. 2 ст. 163 УК РФ у 12-летнего школьника, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Двум подросткам 17 и 15 лет назначены условные сроки в семь месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Суд установил, что в период с 1 по 17 июля 2024 года обвиняемые встретились с жертвой в заброшенном здании на улице Выйской. Они пытались выяснить, распространял ли мальчик слухи, которые не понравились одному из нападавших. В ходе конфликта подростки избили потерпевшего, нанеся ему удары по голове, туловищу, рукам, ногам. Подавив сопротивление, подростки потребовали у мальчика 200 руб. и две одноразовые электронные сигареты по 1,1 руб., угрожая дальнейшим насилием.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, об избиении 12-летнего мальчика группой подростков стало известно после того, как видеоролик с потасовкой распространился в новостных пабликах Нижнего Тагила. На кадрах видно, что несовершеннолетние напали на сверстника и обругали его. После нескольких ударов ребенок упал на землю, однако его заставили подняться и продолжили избивать, после чего он заплакал. Один из участников конфликта заявил, что это будет длиться «до первой крови». Однако вскоре потасовка прекратилась, и подростки потребовали у пострадавшего принести им электронные сигареты и 200 руб., дав ему одну неделю. Один из подростков снимал потасовку на телефон.

Подробности уголовного дела — в материале «Подростковая преступность была, есть, и будет всегда»

Ирина Пичурина