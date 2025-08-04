Число интуристов в России в первом полугодии снизилось на 10%

Этим летом рост въездного потока в Россию сократился в четыре раза относительно весны, что заметно хуже ожиданий турбизнеса. По оценкам экспертов, локальные вооруженные конфликты в разных регионах мира, а также постоянные ограничения авиасообщения в России снизили мотивацию интуристов к путешествиям по российскому направлению.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин сообщил, что за январь—июль число интуристов в РФ снизилось на 10% год к году. В конце весны в АТОР прогнозировали рост въездного потока в 2025 году на 25%.

На данный момент в топ-10 государств по количеству летних туристических прибытий входят Индия, Саудовская Аравия, Турция, Оман и ОАЭ. Об этом сообщили в «Островке». При этом 46,7% туристических визитов в январе--марте, согласно данным Погранслужбы ФСБ, сформировали гости из Китая. По подсчетам АТОР, в первом полугодии в рамках безвизового обмена в Россию въехали 165,8 тыс. гостей из КНР. Это на 12,9% меньше, чем годом ранее.

Гендиректор туроператора «Тари Тур» Марина Левченко заявила «Ъ», что туристы, прибывающие в составе групп, обычно довольно чувствительны к росту стоимости отдыха. Сейчас поездки для них дорожают из-за укрепления рубля.

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