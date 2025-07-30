Выдача автокредитов в Удмуртии увеличилась на 33,6% во втором квартале 2025 года

4,93 тыс. единиц составило количество выданных автокредитов в Удмуртии во втром квартале 2025 года, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Это на 33,6% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Республика заняла 15-е место в РФ по количеству выданных платежей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«После рекордно низких показателей предыдущего квартала, во втром квартале года выдача автокредитов стабилизировалась и даже выросла. Это связано, прежде всего, с некоторым удешевлением автокредитов за счет изменения структуры рынка в пользу более бюджетных машин, а также субсидированием ставок со стороны автопроизводителей»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Напомним, количество выданных автокредитов в Удмуртии составило 1,77 тыс. единиц в июне, что на 16,4% больше по сравнению с маем.