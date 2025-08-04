В Новосибирске оцифруют санкт-петербургский журнал XIX века

Новосибирская государственная областная научная библиотека (НГОНБ) планирует в этом году оцифровать имеющийся в ее фондах санкт-петербургский журнал истории, статистики и путешествий «Северный архив». Его издавал один из известных российских писателей и литературных критиков XIX века Фаддей Булгарин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

В новосибирской библиотеке хранятся годовые комплекты «Северного архива» за 1822-1827 годы. По данным ее пресс-службы, ранее они принадлежали историку Ивану Забелину. После его смерти в 1909 году журналы достались основанному им в Москве Государственному историческому музею. Затем они были переданы Сибирской краевой научной библиотеке. Это произошло после того, как ее первый директор Пантелеймон Казаринов обратился к музеям с просьбой о помощи в комплектовании фондов.

В общей сложности НГОНБ в 2025 году переведет в цифровой формат 213 документов.

Валерий Лавский