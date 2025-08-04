Замглавы МИД Грушко: потери ЕС от разрыва с Россией превысили €1 трлн

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил «Известиям», что совокупные потери Евросоюза от прекращения энергосотрудничества и свертывания торговли с РФ превысили €1 трлн. «В 2013 году у нас было €417 млрд торговли, в прошлом — €60 млрд, сейчас она стремится фактически к нулю. Это упущенная прибыль»,— подчеркнул дипломат.

Господин Грушко отметил снижение конкурентоспособности экономики ЕС: стоимость газа в Европе в 4–5 раз выше, чем в США, а электроэнергия дороже в 2–3 раза. «Это та цена, которую приходится платить Европе за свертывание любых экономических контактов с Россией»,— заключил он.

27 июля США и Евросоюз заключили рамочное торговое соглашение, в рамках которого европейские товары, поставляемые в США, будут облагаться пошлиной в 15%. В обмен на сокращение тарифа ЕС согласился на беспошлинный ввоз товаров из США и расширение инвестиций в страну. Также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала полностью заместить российские энергоносители поставками СПГ и ядерного топлива из США.

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