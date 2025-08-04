Пять человек погибли в Кузбассе после столкновения грузовика с иномаркой

Пять человек погибли в ДТП на трассе Белово — Новый городок в Кемеровской области. Авария произошла примерно в 7:50, сообщило главное управление МВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным ведомства, водитель Honda Accord не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине «КамАЗ». В результате столкновения погибли пять человек, находившихся в легковом автомобиле. Еще одна пассажирка получила травмы, ее доставили в больницу.

Прокуратурой Кемеровской области организована проверка по факту ДТП, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения).

Александра Стрелкова