Минэкономразвития предложило продлить упрощенную сертификацию импорта

Минэкономразвития предложило продлить до 1 сентября 2026 года упрощенные правила сертификации и маркировки импортных товаров, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы ведомства. Упрощенный порядок был введен в марте 2022 года приложением № 18 к постановлению правительства № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в РФ». Он неоднократно продлевался и сейчас действует до 1 сентября 2025 года.

Смягченный режим позволяет не предоставлять сертификаты соответствия для запчастей, комплектующих, сырья и единичных товаров для личного использования. Для остальной импортной продукции декларанты могут использовать разрешительные документы третьих лиц на аналогичные товары вместо оригиналов, а также подтверждать качество без лабораторных исследований. Послабления по маркировке разрешают наносить ее после ввоза в РФ — непосредственно перед продажей.

В середине июня Госдума приняла во втором чтении законопроект об ужесточении борьбы с параллельным импортом за счет расширения инструментария защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности

Подробнее — в материале «Ъ» «Параллельному импорту расширили санкции».