Еще двое претендентов на пост губернатора ЕАО выбыли из выборной кампании

Избирком Еврейской автономии, изучив предоставленные претендентами на должность губернатора, зарегистрировал в качестве кандидатов пятерых выдвиженцев, отказав двоим. Об этом сообщается в Telegram-канале комиссии.

Удостоверения кандидата были выданы секретарю Биробиджанского горкома КПРФ и депутату гордумы Александру Щербине, координатору реготделения ЛДПР и депутату Заксобрания региона Василию Гладких, военному пенсионеру Александру Крупскому («Коммунистов России»), а также индивидуальному предпринимателю Владимиру Потапенко («Новые люди»»). Ранее была зарегистрирована в качестве кандидата врио губернатора Мария Костюк, выдвинутая «Единой Россией».

В связи с неполнотой предоставленных пакетов документов, облизбирком отказал в регистрации выдвиженцу партии «Родина» — председателю совета реготделения Сергею Антропенкову, а также выдвинутой «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость» директору областного центра соцобслуживания Елене Ворошиловой. Как сообщалось, ранее сошел с дистанции оптовик Дмитрий Ведерников, которого выдвигали «Зеленые».

Решение по последнему из девяти изначально заявленных претендентов на должность главы региона — депутату Заксобрания ЕАО и лидеру реготделения «Справедливой России — За Правду» Владимиру Дудину — ожидается сегодня.

Избирательная кампания в регионе идет с 9 июня. Выборы губернатора в ЕАО пройдут 12—14 сентября. Будет открыто 160 избирательных участков.

Дарья Балобанова, Биробиджан