Два судна столкнулись у Яхтенного моста в Петербурге

В ночь на 4 августа в районе Яхтенного моста в Санкт-Петербурге столкнулись катер и другое маломерное судно, в результате чего одно из них перевернулось. Об этом сообщила пресс-служба транспортной полиции СЗФО.

Сотрудники линейного отдела МВД на водном транспорте не обнаружили разлива нефтепродуктов. Пострадавших нет. Для управления маломерным судном не требовались специальные права.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку.