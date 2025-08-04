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Коммерсантъ FM
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Два судна столкнулись у Яхтенного моста в Петербурге

Катер перевернулся после столкновения с судном в Петербурге

В ночь на 4 августа в районе Яхтенного моста в Санкт-Петербурге столкнулись катер и другое маломерное судно, в результате чего одно из них перевернулось. Об этом сообщила пресс-служба транспортной полиции СЗФО.

Сотрудники линейного отдела МВД на водном транспорте не обнаружили разлива нефтепродуктов. Пострадавших нет. Для управления маломерным судном не требовались специальные права.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку.

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