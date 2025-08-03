Госдеп: Белый дом не стремится к быстрому завершению конфликта на Украине

Администрация президента США Дональда Трампа хочет установить долгосрочный мир между Россией и Украиной и не стремится быстро решить конфликт двух стран. Об этом рассказала заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Миньон Хьюстон в эфире эстонского телеканала Postimees. Она также заявила, что Вашингтон готов стоять «плечом к плечу» с Киевом, поскольку он призывает к полному прекращению огня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @StateDept Фото: @StateDept

«Мы хотим продолжать стоять плечом к плечу с Украиной, поскольку Украина призывает к всеобъемлющему, полному прекращению огня, которое остановит любые нападения, — сказала госпожа Хьюстон. — США будут оставаться рядом до тех пор, пока не удастся гарантировать, что все мы увидим прочный мир».

По ее словам, Соединенные Штаты надеются на продолжение российско-украинских переговоров и их удачный итог.

29 июля Дональд Трамп заявил, что дает России 10 дней на достижение договоренностей по конфликту на Украине. Он подчеркнул, что, по его мнению, президент России Владимир Путин заинтересован в продолжении конфликта. Изначально дедлайн составлял 50 дней.

Подробнее об ультиматуме Вашингтона — в материале «Ъ» «Десять дней, которые не принесут мир».