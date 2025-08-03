«О благотворительности нужно говорить»

В московском фудмолле «Депо. Три вокзала» прошла презентация проекта «Корпорация добра», организованного благотворительной программой «ДоброFON». В ней приняли участие несколько знаменитых спортсменов прошлого и настоящего: хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, фигуристы Алексей Ягудин, Евгения Медведева и Камила Валиева, а также баскетболист Андрей Кириленко, ныне занимающий пост президента национальной федерации вида спорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Презентация проекта «Корпорация добра»

Фото: Алексей Кикинов Презентация проекта «Корпорация добра»

Фото: Алексей Кикинов

К презентации «Корпорации добра» — нового проекта благотворительной программы «ДоброFON», созданного, чтобы консолидировать различные благотворительные инициативы под одной крышей,— было приковано большое внимание. Те, кто зашел в «Депо», чтобы скрыться от жары или просто перекусить, надолго оставались у сцены, приняв предложение ведущего поучаствовать в «большом приключении».

Открыл это, по выражению амбассадора программы «ДоброFON» Алексея Ягудина, «очень хрупкое» мероприятие короткий проморолик скетч-сериала о «Корпорации добра» с актером Сергеем Буруновым в главной роли (первая серия будет доступна 7 августа на ресурсах проекта), в котором он расставался с презентованным ему когда-то Андреем Кириленко памятным подарком — баскетбольным мячом. Да, подарки не передаривают, но у Сергея Бурунова повод был, можно сказать, возвышенный — где-то во вселенной «Корпорации добра» сделали стотысячное доброе дело.

Этот простой мотив о добрых делах подхватили и другие действующие лица. На сцене появился сам Андрей Кириленко. Он в новой корпорации — глава департамента детского спорта. И рассказывал он о своей сфере ответственности, отмечая, что его карьера спортсмена — хороший помощник в деле помощи другим: он лучше многих знает, кому и чего обычно не хватает. «Нехватка в спортшколах инвентаря, экипировки, невозможность порой выезжать на турниры»,— перечислял президент Российской федерации баскетбола обычные для детского спорта проблемы, которые нужно устранять. А его заместитель блогер Александр Журавлев, специализирующийся на футболе, отметил, что «в Европе и Азии меньше бесплатных коробок и полей, чем в Москве, а “ДоброFON” помогает их строить». По свидетельству блогера, не только, кстати, в столице, но и за ее пределами: «Мы и на Байкале открывали».

После блиц-игры с лицами первого департамента появились представители второго — ответственного за развитие профессионального спорта. Здесь главная — Евгения Медведева.

Надо сказать, что в «Корпорации добра», хотя она и была основана недавно, уже появилась четкая иерархия.

Глава департамента массового спорта Игорь Акинфеев на мероприятие не явился, но, естественно, по уважительной причине. Он-то еще действующий футболист, ему вечером предстояло сыграть в матче третьего тура Российской премьер-лиги против «Зенита». Зато глава департамента доступного спорта Камила Валиева вышла и помечтала со своими коллегами о социальных проектах для молодых фигуристов. При ее появлении, к слову, зал взбодрился. Поприветствовали ее шумно, а еще громче отреагировали на объявление об автограф-сессии с ее участием.

Но еще более оживленную реакцию публики вызвало появление Александра Овечкина, которому доверили подразделение, посвященное, вероятно, самой чувствительной из проблем, которым противостоит «Корпорация добра»,— департамент адаптивного спорта. Вот здесь-то зал забурлил как следует. Только Овечкин взял микрофон — его тут же прервали скандированием: «Поздравляем! Поздравляем!» С чем — понятно. С рекордом Национальной хоккейной лиги, о котором вспомнили и на сцене. А Овечкин поделился универсальным рецептом счастья: «Я люблю то, что я делаю. Если бы не любил, то давно бы уже закончил». Провожали его со сцены тоже громко: все в один голос кричали: «Ови! Ови! Ови!»

Позже все еще раз отметили важность проекта в менее формальной обстановке на крыше фудмолла. Александр Овечкин подчеркнул, что мероприятия идут «на благо людей, которые нуждаются в помощи», и обратился с призывом: «Нужно заниматься этим больше, чаще. Чтобы люди, у которых нет возможности, получали от жизни все».

Журналистов интересовали и другие вопросы, но от темы благотворительности никто в этот день не ушел.

Алексей Ягудин рассказал о деятельности компании «ДоброFON» и отметил, что о благотворительности необходимо говорить: «Мало же кто знает об этом. Мы открыли несколько инклюзивных спортивных площадок: я ездил в Тулу, Рязань, завтра уезжаю в Челябинск, тут же на следующий день Магнитогорск, впереди Питер, Курск. То есть это уже очередной федеральный проект, и не по одной площадке открывается! Есть проект, который связан с городами воинской славы и трудовой доблести, где идет помощь точечная ветеранам Великой Отечественной войны. Сколько мы посещаем детские дома и дома престарелых. Помощь идет в совершенно разных направлениях. Стоит об этом говорить постоянно, это не для того, чтобы показать, какие мы классные, а чтобы у людей была ясная картина, что происходит. Акцент на том, что это нормально. Об этом мы говорим, чтобы кто-то был интегрирован в это направление».

С похожим посланием обратился и Андрей Кириленко: «Я сам знаю лично многих ребят из мира баскетбола, которые помогают, но активно не говорят об этом. Я понимаю их. Очень важно найти некую золотую середину. Когда ты не выпячиваешь себя и не становишься назойливым в контексте благотворительности. Но в то же время я считаю, что об этом нужно говорить, это может быть не пошло. В любом случае — нужно делать дело».

Арнольд Кабанов